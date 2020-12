Termostato intelligente | gli incentivi e i bonus in Italia e all' estero

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Come vi abbiamo già raccontato in questo articolo, utilizzare soluzioni tecnologiche tra le mura domestiche per gestire il riscaldamento consente di tagliare anche di un quarto i costi in bolletta. Negli ultimi 12 mesi molti governi europei hanno riconosciuto l'importanza dei termostati intelligenti per rendere le case più efficienti dal punto di vista energetico. Sono in atto varie nuove iniziative per incoraggiarne l'utilizzo su diversi fronti: dal consumatore all'ingegnere fino alle società energetiche. Ciò non solo ha un impatto positivo significativo sul raggiungimento degli obiettivi climatici da parte dell'Europa, ma consente anche ai consumatori di risparmiare denaro e massimizzare il comfort. La gestione della temperatura di edifici e industrie rappresenta la metà del consumo energetico dell'UE. Inoltre, nelle famiglie europee il riscaldamento e l'acqua compongono il 79 per ...