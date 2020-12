Tennis | ATP | rilasciato il calendario 2021 fino agli Australian Open Si riparte da Delray Beach e Antalya

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella notte è stata resa pubblica la primissima parte delATP per il, che pone fine a una serie lunghissima di voci che avevano due sole certezze: glidall’8 al 21 febbraio e la partenza del circuito da, luogo che ha già un torneo, ma usualmente collocato dopo Melbourne. Il via, però, non ci sarà solo dStates: ancheospiterà un torneo dal 15 al 13 gennaio. E non è finita qui: si terranno a Doha le qualificazioni del primo Slam dell’anno, dal 10 al 13 gennaio. I qualificati andranno poi a Melbourne sulle stesse tratte aeree pagate daAustralia che porteranno down under tutti i giocatori coinvolti nella questione Melbourne. E a proposito di Melbourne, la necessità di ...