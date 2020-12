Tempesta di neve sugli Usa | cancellati centinaia di voli

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Unadiche ha colpito il nordest degli Stati Uniti ha causato la cancellazione di almeno 1.344aerei in due giorni. Imercoledì sono stati 768, mentre quelli ...

la Repubblica

Una tempesta di neve che ha colpito il nordest degli Stati Uniti ha causato la cancellazione di almeno 1.344 voli aerei in due giorni. I voli cancellati mercoledì sono stati 768, mentre quelli cancell ...La tempesta di neve che si sta abbattendo in queste ore sulla costa est degli Stati Uniti "non impatterà sulla distribuzione del vaccino". E' il messaggio che stanno lanciando molti uffici governativi ...