Tempesta di neve su New York: la città imbiancata come non si vedeva da anni – Video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempesta di neve su New York e parte della costa nord-orientale degli Stati Uniti, con abbondanti nevicate che hanno investito il New England fino alla Virginia. Il maltempo è arrivato all’indomani dell’inizio della campagna vaccinale negli Usa. C’è grande attenzione, infatti, da parte delle autorità locali, sugli spostamenti e il conseguente approvvigionamento delle dosi di vaccino contro il Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020)disu Newe parte della costa nord-orientale degli Stati Uniti, con abbondanti nevicate che hanno investito il New England fino alla Virginia. Il maltempo è arrivato all’indomani dell’inizio della campagna vaccinale negli Usa. C’è grande attenzione, infatti, da parte delle autorità locali, sugli spostamenti e il conseguente approvvigionamento delle dosi di vaccino contro il Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Usa, a NY 'la più violenta tempesta di neve da anni' [aggiornamento delle 07:50] - MediasetTgcom24 : Tempesta di neve sugli Usa, cancellati centinaia di voli #usa - ilfattovideo : Tempesta di neve su New York: la città imbiancata come non si vedeva da anni – Video - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: New York coperta di neve: da anni una tempesta così violenta non si abbatteva sulla città: Poco prima di Natale cade la p… - PritchardGriff2 : RT @RepubblicaTv: New York coperta di neve: da anni una tempesta così violenta non si abbatteva sulla città: Poco prima di Natale cade la p… -