Tempesta di neve a New York: stato d'emergenza - Guarda la diretta da Times Square (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il governatore di New York , Andrew Cuomo, ha dichiarato lo stato d emergenza in diciotto contee dopo la Tempesta di neve che si abbattuta sulla zona nordest degli Stati Uniti da mercoled pomeriggio. ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il governatore di New, Andrew Cuomo, ha dichiarato loin diciotto contee dopo ladiche si abbattuta sulla zona nordest degli Stati Uniti da mercoled pomeriggio. ...

Corriere : Tempesta a New York: mai così tanta neve in città negli ultimi anni - SkyTG24 : Tempesta di neve a New York: mai così tanta negli ultimi anni. FOTO - Corriere : Tempesta a New York: mai così tanta neve in città negli ultimi anni - zazoomblog : Tempesta di neve a New York: stato demergenza - Guarda la diretta da Times Square - #Tempesta #York: #stato… - JPThermoz : 2020 ? New York coperta di neve: da anni una tempesta così violenta non si abbatteva sulla città -