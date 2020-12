Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: DIRK guarisce e decide di fingersi invalido! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella sua vita ha commesso un’infinità di errori. Errori che ha pagato ad altissimo prezzo. Con il tempo, infatti, DIRK Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha non solo perso gli affetti, ma anche la salute. Proprio quando per lui non sembreranno più esserci ragioni per continuare a vivere, però, Linda (Julia Grimpe) è tornata da lui, pronta a stargli accanto. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore DIRK recupererà miracolosamente l’uso delle gambe, si ritroverà a dover fare una scelta: ricominciare con le menzogne o essere sincero rischiando però di allontanare di nuovo la donna che ama? Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella sua vita ha commesso un’infinità di errori. Errori che ha pagato ad altissimo prezzo. Con il tempo, infatti,Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha non solo perso gli affetti, ma anche la salute. Proprio quando per lui non sembreranno più esserci ragioni per continuare a vivere, però, Linda (Julia Grimpe) è tornata da lui, pronta a stargli accanto. E così, quando nelle prossime puntatedirecupererà miracolosamente l’uso delle gambe, si ritroverà a dover fare una scelta: ricominciare con le menzogne o essere sincero rischiando però di allontanare di nuovo la donna che ama? Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntate ...

