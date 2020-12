Tea bag, che cos’è la pratica sessuale di cui parla Filippo Nardi al GfVip (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il popolo di internet si è accanito contro Filippo Nardi dopo che ha proposto di fare il tea bag ai danni della Ruta, di cosa si tratta. L’ingresso di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip ha fatto decisamente rumore. Il vip divenuto famoso proprio per la partecipazione ad un’edizione del Grande Fratello tradizionale ci ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il popolo di internet si è accanito controdopo che ha proposto di fare il tea bag ai danni della Ruta, di cosa si tratta. L’ingresso dial Grande Fratello Vip ha fatto decisamente rumore. Il vip divenuto famoso proprio per la partecipazione ad un’edizione del Grande Fratello tradizionale ci ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FollowMe_Anto : RT @fraversion: Filippo Nardi su Maria Teresa Ruta: dice che lo fa vomitare, che è borderline, che non ci andrebbe a letto nemmeno se fosse… - MaraMantoani : RT @fraversion: Filippo Nardi su Maria Teresa Ruta: dice che lo fa vomitare, che è borderline, che non ci andrebbe a letto nemmeno se fosse… - AnnaScotto10 : RT @fraversion: Filippo Nardi su Maria Teresa Ruta: dice che lo fa vomitare, che è borderline, che non ci andrebbe a letto nemmeno se fosse… - bellezzainpizzo : RT @ToniaPeluso: Zelletta si lamenta di una frase di Nardi su sua madre però tace sul tea bag proposto dallo stesso a Maria Teresa perché r… - Chiara86394216 : RT @rebbiuss: Non paragoniamo le stanze solo perché stanno svegli perché finché di la c’è uno che fa solo battute oscene ( vedi tea bag) e… -