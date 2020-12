Taxi Chaos è il successore spirituale di Crazy Taxi in arrivo il prossimo anno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Crazy Taxi di SEGA è uno di quei giochi che valgono un revival: l'originale arcade è stata una rivelazione al momento del rilascio ed è stato seguito da due eccellenti sequel, oltre a una versione GBA. Tuttavia, da allora, abbiamo avuto uno spin-off per smartphone e non molto altro. Ma le cose stanno per cambiare grazie a Team6 Game Studios, Lion Castle e GS2 Games, che stanno collaborando per lanciare Taxi Chaos su Switch, PS4 e Xbox One il 23 febbraio 2021. Descritto come "una versione fresca e moderna dei classici giochi di Taxi in cui i conducenti possono guadagnare grandi tariffe raccogliendo e riportando con successo i clienti alla destinazione scelta", Taxi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020)di SEGA è uno di quei giochi che valgono un revival: l'originale arcade è stata una rivelazione al momento del rilascio ed è stato seguito da due eccellenti sequel, oltre a una versione GBA. Tuttavia, da allora, abbiamo avuto uno spin-off per smartphone e non molto altro. Ma le cose stper cambiare grazie a Team6 Game Studios, Lion Castle e GS2 Games, che stcollaborando per lanciaresu Switch, PS4 e Xbox One il 23 febbraio 2021. Descritto come "una versione fresca e moderna dei classici giochi diin cui i conducenti possono guadagnare grandi tariffe raccogliendo e riportando con successo i clienti alla destinazione scelta",...

Eurogamer_it : #TaxiChaos è il successore spirituale di #CrazyTaxi in arrivo il prossimo anno. - nicomanetta1 : Taxi Chaos è in arrivo a febbraio su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One! - GameScore #taxi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Taxi Chaos Taxi Chaos è in arrivo a febbraio su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One! GameScore