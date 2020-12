Tas, confermata la squalifica alla Russia: niente Olimpiadi o Mondiali (Di giovedì 17 dicembre 2020) confermata la squalifica per doping ai danni della Russia che non potrà partecipare ai Mondiali del 2022 in Qatar. I dettagli Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha ridotto da quattro a due anni la squalifica nei confronti della Russia per il caso di doping di stato. Ciò significa che se la Nazionale dovesse qualificarsi ai Mondiali del 2022 in Qatar non potrà utilizzare bandiera, divisa o inno russo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)laper doping ai danni dellache non potrà partecipare aidel 2022 in Qatar. I dettagli Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha ridotto da quattro a due anni lanei confronti dellaper il caso di doping di stato. Ciò significa che se la Nazionale dovesse qualificarsi aidel 2022 in Qatar non potrà utilizzare bandiera, divisa o inno russo. Leggi su Calcionews24.com

