Switch Pro si avvicina? Il presidente di Nintendo of America riconosce i rumor sulla vociferata console (Di giovedì 17 dicembre 2020) In una recente intervista con Polygon, Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha riconosciuto le voci su uno Switch Pro e ha parlato del ciclo di vita di Nintendo Switch. Nonostante l'epidemia di COVID-19 abbia causato ritardi nella produzione (tra gli argomenti affrontati da Bowser), il sistema ha venduto molto bene soprattutto con l'uscita di Animal Crossing: New Horizons. Nintendo Switch è stata la console più venduta negli ultimi 24 mesi e le persone sono ansiose di sapere cosa potrebbe fare Nintendo in futuro. Alla domanda sulle voci su Switch Pro, Bowser ha dichiarato: "In primo luogo, guardiamo sempre alla tecnologia. E come sappiamo, la tecnologia è in continua evoluzione e ...

In una recente intervista con Polygon, Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha riconosciuto le voci su uno Switch Pro e ha parlato del ciclo di vita di Nintendo Switch. Nonostante ...

