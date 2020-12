Superlega | Tonno Callipo col vento poppa | ko anche la Volley Cisternina

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Vince senza grossi problemi laCalabria che con la nona vittoria stagionale consolida il terzo posto in classifica. Sospinta dal trio Abouba-Rossard-Defalco la formazione di Baldovin doma...

Vince senza grossi problemi la Tonno Callipo Calabria che con la nona vittoria stagionale consolida il terzo posto in classifica. Sospinta dal trio Abouba-Rossard-Defalco la formazione di Baldovin ...Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ... poco più di un’ora e per i pontini si tratta della sconfitta numero tredici in questa stagione di Superlega: alla luce di questo risultato Sottile e compagni ...