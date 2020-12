Suning annuncia il nuovo accordo con SofM Il contratto era scaduto il 17 novembre

Leggi su esports247

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo una serie di indiscrezioni e voci, il jungler vietnamitaha deciso di rimanere conanche per la prossima stagione della League of Legends Pro League (LPL). L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dallo stesso team. Ildiconerail 17, e da quel momento in poi si sono susseguiti molti indizi che volevano il vietnamita pronto ad un trasferimento alla LCS, con contatti già avviati con il Team SoloMid. Invece, a differenza di quanto trapelato online,resterà con. Nella stagione 2020 le sue qualità e il suo stile di gioco aggressivo lo hanno fatto diventare rapidamente un elemento chiave nei successi del team cinese, che ha stupito tutti con delle prestazioni fenomenali ...