TuttoAndroid : Su WhatsApp arrivano anche servizi assicurativi e pensionistici, ma non in Italia - Amorne_1979 : 'WhatsApp, le chiamate vocali e video su Mac arrivano nella beta' di Emiliano Contarino - - macitynet : WhatsApp, le chiamate vocali e video su Mac arrivano nella beta - infoitscienza : Le chiamate e le videochiamate arrivano ufficialmente su WhatsApp Web e Desktop (foto) - androidworldit : C'è chi potrebbe aver già notato le due icone da qualche giorno! -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arrivano

WhatsApp, in India, è pronto a lanciare prodotti assicurati e pensionistici ad una platea di più di 400 milioni di utenti ...Sierna, 17 dicembre 2020 - Farmaci e mascherine in dono alle persone più fragili. è il regalo di Papa Francesco che sta arrivando in diverse città d'Italia. «L'Elemosineria Apostolica, come segno di v ...