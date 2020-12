Studenti pendolari, una app registra gli orari per evitare assembramenti: 10mila adesioni in 24 ore per la città metropolitana di Milano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarà la tecnologia a dare una mano ai prefetti della città metropolitana di Milano e a quelli di Monza, Brianza, Lodi e Pavia nell’andare a definire il piano trasporti e gli orari d’ingresso a scuola, per ripartire in presenza il 7 di gennaio. Nonostante in queste ore da più parti arrivino voci di un rinvio della didattica in presenza alle superiori, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale presieduta da Daniele Barbone sta andando avanti a spron battuto: il 15 dicembre ha lanciato la web app “Scuole Tpl in Rete” ottenendo in poco più di 24 ore la registrazione di 10mila Studenti su circa 150mila. La piattaforma (l’indirizzo è www.scuole.tplinrete.it) è destinata a tutti gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado (con sede nella città ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarà la tecnologia a dare una mano ai prefetti delladie a quelli di Monza, Brianza, Lodi e Pavia nell’andare a definire il piano trasporti e glid’ingresso a scuola, per ripartire in presenza il 7 di gennaio. Nonostante in queste ore da più parti arrivino voci di un rinvio della didattica in presenza alle superiori, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale presieduta da Daniele Barbone sta andando avanti a spron battuto: il 15 dicembre ha lanciato la web app “Scuole Tpl in Rete” ottenendo in poco più di 24 ore lazione disu circa 150mila. La piattaforma (l’indirizzo è www.scuole.tplinrete.it) è destinata a tutti gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado (con sede nella...

clikservernet : Studenti pendolari, una app registra gli orari per evitare assembramenti: 10mila adesioni in 24 ore per la città me… - Noovyis : (Studenti pendolari, una app registra gli orari per evitare assembramenti: 10mila adesioni in 24 ore per la città m… - GiornaleLORA : Allo studio un piano per far viaggiare in sicurezza 500 studenti pendolari - annalamb35 : @myrtamerlino Ipocrita.!!! Faccia un servizio sui pendolari e studenti pigiati sui mezzi pubblici o gente al superm… - annalamb35 : @MassimGiannini Squallido, ha fatto gli stessi auguri ai pendolari e studenti stipati sui mezzi pubblici ? -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti pendolari Studenti pendolari, una app registra gli orari contro gli assembramenti: 10mila adesioni in 24 ore per… Il Fatto Quotidiano Turni in ospedale e poi il treno, che incubo la vita dei pendolari

Il racconto di tre infermiere che si sobbarcano ore di viaggio tra Prato e Bologna. Ci sono gli autobus sostitutivi ma sono pochi e gli orari creano forti disagi ...

Coronavirus, Ferrara e il rientro a scuola: controlli alle fermate bus

Per istituti come il Vergani, che ha molti studenti pendolari da Bologna e Rovigo, la soluzione può essere lezioni settimanali alternate in presenza, in generale si tende a privilegiare con il 75 ...

Il racconto di tre infermiere che si sobbarcano ore di viaggio tra Prato e Bologna. Ci sono gli autobus sostitutivi ma sono pochi e gli orari creano forti disagi ...Per istituti come il Vergani, che ha molti studenti pendolari da Bologna e Rovigo, la soluzione può essere lezioni settimanali alternate in presenza, in generale si tende a privilegiare con il 75 ...