Stretta di Natale, Zaia chiude confini comunali in Veneto alle 14 dal 19 dicembre al 6 gennaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Luca Zaia chiude i confini comunali del Veneto, ogni giorno, dal 19 dicembre al 6 gennaio a partire dalle ore 14. “Abbiamo già un testo, ma lo firmerò domani sera”, ha spiegato il presidente della Regione. “Le attività produttive e commerciali non chiuderanno: chi ha la serranda non la abbasserà, ma dalle 14 si lavora solo con cittadini della propria città”. Zaia ha precisato che l’ordinanza ha come obiettivo “distribuire il flusso commerciale”. A suo avviso, è “una soluzione di equilibrio che avrà le sue deroghe”. In sostanza, ha aggiunto, “si tratta di una sorta di zona arancione di scala”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lucadel, ogni giorno, dal 19al 6a partire dore 14. “Abbiamo già un testo, ma lo firmerò domani sera”, ha spiegato il presidente della Regione. “Le attività produttive e commerciali nonranno: chi ha la serranda non la abbasserà, ma d14 si lavora solo con cittadini della propria città”.ha precisato che l’ordinanza ha come obiettivo “distribuire il flusso commerciale”. A suo avviso, è “una soluzione di equilibrio che avrà le sue deroghe”. In sostanza, ha aggiunto, “si tratta di una sorta di zona arancione di scala”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

