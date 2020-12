Stretta di Natale, sul tavolo l’ipotesi di una “zona rossa” nazionale. Oggi vertice a Palazzo Chigi (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – I dettagli si sapranno solo nelle prossime ore ma, dopo il primo vertice di ieri, sembra ormai confermata l’ipotesi di una nuova Stretta per Natale. Al momento, nel braccio di ferro tra i rigoristi e chi propende per una linea più morbida, la linea prevalente prevede una zona rossa estesa a tutta l’Italia nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 3 gennaio (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2, 3 gennaio). Ieri nella riunione dei capi delegazione i ministri Pd Dario Franceschini e Francesco Boccia e Roberto Speranza di Leu si sono battuti per estendere le misure da zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre sarebbe più prudente la linea del premier Giuseppe Conte, sostenuto dal M5s nel volere un intervento più ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – I dettagli si sapranno solo nelle prossime ore ma, dopo il primodi ieri, sembra ormai confermatadi una nuovaper. Al momento, nel braccio di ferro tra i rigoristi e chi propende per una linea più morbida, la linea prevalente prevede unaestesa a tutta l’Italia nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 3 gennaio (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2, 3 gennaio). Ieri nella riunione dei capi delegazione i ministri Pd Dario Franceschini e Francesco Boccia e Roberto Speranza di Leu si sono battuti per estendere le misure dadal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre sarebbe più prudente la linea del premier Giuseppe Conte, sostenuto dal M5s nel volere un intervento più ...

