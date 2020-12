Stretta di Natale | ecco su cosa il Cts si è diviso nel parere al governo sulle chiusure | in tre volevano indicazioni per ristoranti e mobilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Più controlli per garantire il rispetto delle norme anti-Covid già in vigore e più misure atte a ridurre gli aggregamenti incontrollati. Senza però specificare quali norme e per quali territori. E senza fare riferimento alcuno alla possibilità di un lockdown natalizio. È quanto il Comitato tecnico scientifico si è limitato a raccomandare alnel verbale dell’ultima seduta relativa ai giorni 14 e 15 dicembre, per contenere i contagi durante le imminenti festività.“soft” considerando l’epidemia che continua a galoppare in tutto il Paese. Ritenute non solo troppo generiche e poco operative, ma anche insufficienti e indifferenti rispetto alle evidenze scientifiche dai tre direttori del ministero della Salute, Achille Iachino (direttore generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico), Giovanni Rezza (dg della Prevenzione) e ...