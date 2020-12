Stretta del Viminale in vista delle festività. Controlli anti-assembramento nei ristoranti e nelle zone della movida. Più agenti anche nelle stazioni e negli aeroporti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia e degli organismi di informazione di sicurezza, il sottocapo di Stato maggiore della Difesa e il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria. Nel corso del Comitato sono state esaminate le misure da adottare nelle prossime festività per garantire la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, anche con riguardo alla prevenzione della minaccia terroristica. “In tale contesto – riferisce il Viminale -, è stata richiamata l’attenzione sulla vigilanza di obiettivi sensibili. E’ stato previsto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto alil Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato i verticiForze di polizia e degli organismi di informazione di sicurezza, il sottocapo di Stato maggioreDifesa e il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria. Nel corso del Comitato sono state esaminate le misure da adottareprossimeper garre la tutela dell’ordine pubblico esicurezza pubblica,con riguardo alla prevenzioneminaccia terroristica. “In tale contesto – riferisce il-, è stata richiamata l’attenzione sulla vigilanza di obiettivi sensibili. E’ stato previsto il ...

Agenzia_Ansa : #Natale il presidente del #Veneto Luca Zaia anticipa la stretta, stop a movimenti tra comuni dalle 14 del 19 dicemb… - poliziadistato : #11dicembre Empoli (FI) l’ultimo saluto a Gianluca Cannalire. La famiglia #PoliziadiStato, che perde un altro figli… - Radio1Rai : 'Assembramenti? Non si può affidare tutto alla responsabilità dei cittadini. Arrivare all'inizio del piano vaccinal… - clikservernet : Stretta del Viminale in vista delle festività. Controlli anti-assembramento nei ristoranti e nelle zone della movid… - fcolarieti : Stretta del Viminale in vista delle festività. Controlli anti-assembramento nei ristoranti e nelle zone della movid… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta del Spostamenti tra Comuni: nuova stretta del Governo. E torna l'incubo lockdown a Natale IL GIORNO Coronavirus: i positivi sono 467, in provincia di Ancona sono 109

I positivi sono 467 nel percorso nuove diagnosi (114 in provincia di Macerata, 109 in provincia di Ancona, 146 in provincia di Pesaro-Urbino, 60 in provincia di Fermo, 28 in provincia di Ascoli Piceno ...

zona natale covid

...fino a 60 anni' 17 dicembre 2020 Calano ancora i ricoveri Covid... La zona rossa dovrebbe durare otto giorni dal 24 al 27 dicembre e ... Cosa fare a Natale e Capodanno: le ultime sulle decisioni de ...

I positivi sono 467 nel percorso nuove diagnosi (114 in provincia di Macerata, 109 in provincia di Ancona, 146 in provincia di Pesaro-Urbino, 60 in provincia di Fermo, 28 in provincia di Ascoli Piceno ......fino a 60 anni' 17 dicembre 2020 Calano ancora i ricoveri Covid... La zona rossa dovrebbe durare otto giorni dal 24 al 27 dicembre e ... Cosa fare a Natale e Capodanno: le ultime sulle decisioni de ...