Stefano De Martino ritrova una ex | i fan tifano per loro | Ritorno di fiamma?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il ballerino e conduttore è tornato a commentare sul profilo Instagram della cantante Emma Marrone Non è passato inosservato il suo commento sulla pagina Instagram di Emma Marrone: un cuoricino spezzato per esprimere il suo dispiacere alla perdita del cagnolino della cantante. Lui èdeal centro del gossip, di nuovo, dopo essere stato pizzicato insieme all’attrice Mariacarla Boscono, a sua volta successivamente paparazzata mano nella mano con il suo ex. L’ex marito di Belen Rodriguez è molto seguito dai fan e dalle pagine di gossip. Ma lui riesce a tutelare la sua vita privata lasciando i fan con il fiato sospeso. E adesso dopo il commento sulla pagina di Emma si è scatenato un coro che tifa per unriavvicinamento. In effetti tra, adesso, c’è un bel rapporto d’amicizia. Visualizza ...