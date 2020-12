Stefano Bettarini contro Signorini da quando mi ha bollato non lavoro più in televisione

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Anon è andata giù la sua eliminazione al “GF Vip per colpa di una bestemmia, ma ritiene che linguaggio non consono non sia la vera ragione della sua prematura uscita: “So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.si era già giustificato parlando di un “intercalare toscano”: “ha fatto sapere in un’intervista al settimanale: “Oggi” mi ha convinto che avevo fatto qualcosa di terribile, ha ingigantito una mia affermazione stonata, un’esclamazione impulsiva, trasformandola davanti al pubblico in qualcosa di imperdonabile” Non tutti sono stati trattati allo stesso modo: “Abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravile donne che ...