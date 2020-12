Stefania Orlando vs Maria Teresa Ruta | fu vera gloria?

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Per giorni si è tifato per l'una o per l'altra. Trail bon ton era rimasto chiuso in bagno. Nella stanza della casa del Grande Fratello Vip si è parlato di lite ...

Nelle scorse ore, Samantha De Grenet, entrata da poco nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è confrontata a lungo con Stefania Orlando, rea di non averla invitata al ...Per giorni si è tifato per l’una o per l’altra. Tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta il bon ton era rimasto chiuso in bagno. Nella stanza della casa del Grande Fratello Vip si è parlato di lite ...