Star: Disney+ aggiungerà sulla piattaforma contenuti Hulu senza costi aggiuntivi (Di giovedì 17 dicembre 2020) La nuova sezione streaming di Disney+, Star, offrirà agli abbonati contenuti targati Hulu, senza costi aggiuntivi, a partire dal 23 febbraio 2021. Dal prossimo 23 febbraio Disney lancerà un nuovo brand di streaming, chiamato Star, che includerà anche contenuti targati Hulu visibili dagli abbonati vedere senza costi aggiuntivi. Disney ha già ottenuto oltre 86 milioni di abbonati globali dalla data del suo lancio negli USA, lo scorso novembre 2019, e ora si appresta a integrare altri contenuti di diversi studi creativi, inclusi Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television.

Pirati dei Caraibi: Disney ha rifiutato un cameo di Johnny Depp. La società non è interessata alla presenza dell'attore pe vari motivi ...

il prossimo capitolo di Pirati dei Caraibi sta prendendo forma. Questa volta però non ci sarà Johnny Depp e quindi neanche il famoso capitan Jack Sparrow. Disney infatti ha deciso di dare nuova linfa ...

