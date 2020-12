Spostamenti 19-20 dicembre, ecco il piano del Viminale: controlli a tappeto. Nel mirino anche movida e ristoranti (Di giovedì 17 dicembre 2020) controlli a tappeto e azioni anti-assembramento il prossimo weekend. Il 19 e 20 dicembre è atteso un massiccio esodo di Natale e il Viminale corre ai ripari. Il Comitato nazionale per... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 dicembre 2020)e azioni anti-assembramento il prossimo weekend. Il 19 e 20è atteso un massiccio esodo di Natale e ilcorre ai ripari. Il Comitato nazionale per...

Si tratta ancora sulle deroghe al divieto di spostamento, in particolare per ... Nel caso passasse la linea soft, il 28, 29, 30 dicembre negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti fino alle ...

Covid, il Viminale intensifica i controlli

ROMA – Cdm per le misure domani, 18 dicembre, alle ore 18. Nel frattempo il Viminale annuncia un’intensificazione dei controlli. In vista dell’intensificarsi degli spostamenti nel fine settimana sono ...

