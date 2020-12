Spezia, Italiano: “Avremmo meritato di vincere, ma che brivido nel finale” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo Spezia accarezza a lungo il sogno di una meritata vittoria sul Bologna. Nel finale, però, i rossoblu cambiano marcia e arrivano addirittura a sfiorare il colpaccio con Musa Barrow che si trova sui piedi il match point, sprecato dagli undici metri con la parata di Provedel. I liguri possono comunque consolarsi con una classifica decisamente positiva.caption id="attachment 1053775" align="alignnone" width="3000" Italiano, getty/captionLE PAROLE DI ItalianoIl tecnico Vincenzo Italiano commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Penso che i ragazzi l'abbiano interpretata nel migliore dei modi. Potevamo fare risultato pieno, ma abbiamo rischiato di rovinare una prestazione straordinaria. Fino agli ultimi 5 minuti c'è stato un grande Spezia, concedendo pochissimo e anche ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Loaccarezza a lungo il sogno di una meritata vittoria sul Bologna. Nel, però, i rossoblu cambiano marcia e arrivano addirittura a sfiorare il colpaccio con Musa Barrow che si trova sui piedi il match point, sprecato dagli undici metri con la parata di Provedel. I liguri possono comunque consolarsi con una classifica decisamente positiva.caption id="attachment 1053775" align="alignnone" width="3000", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Vincenzocommenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Penso che i ragazzi l'abbiano interpretata nel migliore dei modi. Potevamo fare risultato pieno, ma abbiamo rischiato di rovinare una prestazione straordinaria. Fino agli ultimi 5 minuti c'è stato un grande, concedendo pochissimo e anche ...

