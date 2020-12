Spezia-Bologna 2-2 | doppietta di Nzola e gol di Dominguez e Barrow

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Un finale a dir poco incredibile consegna al campionato un frizzante 2-2 nella sfida salvezza tra, che si dividono i punti in palio in un match imprevedibile. Protagonistida ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 1-2 Sampdoria Spezia 2-2 Bologna Genoa 2-2 Milan Fiorentina 1-1 Sassuolo Parma 0-0 Cagli… - Pino__Merola : Spezia-Bologna 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A - spezianews : Il PAGELLONE di Spezia-Bologna - Provedel da romanzo, Nzola fa reparto e segna. Italiano, che rammarico.. - enricolazzeri : Il PAGELLONE di Spezia-Bologna - Provedel da romanzo, Nzola fa reparto e segna. Italiano, che rammarico.. - AngoloNews2018 : Highlights Spezia-Bologna 2-2: Video Gol 12ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Bologna

Squadra di Conte a 27 punti a -1 dalla capolista Milan. Pari beffardo per lo Spezia nella prima nel suo stadio, il “Picco”: 2-2 col Bologna di Mihajlovic. Prima uno strepitoso Nzola porta in vantaggio ...Sport - In campo per gli aquilotti Agoumé che prende il posto di Ricci a centrocampo e torna a sfidare gli emiliani dopo la Coppa Italia. In difesa torna titolare Marchizza che dà il cambio a Bastoni ...