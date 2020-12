Sono stati finalmente liberati i pescatori italiani rapiti da Haftar (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando il conteggio dei giorni del sequestro sul calendario ha toccato quota 80 , fonti diplomatiche scommettevano su una nuova mossa mediatica del generale Haftar : lui, che sa come attirare l’attenzione, potrebbe aver avuto in mente l’idea di far passare la liberazione dei 18 pescatori dei pescherecci italiani come un ” regalo di Natale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando il conteggio dei giorni del sequestro sul calendario ha toccato quota 80 , fonti diplomatiche scommettevano su una nuova mossa mediatica del generale: lui, che sa come attirare l’attenzione, potrebbe aver avuto in mente l’idea di far passare la liberazione dei 18dei peschereccicome un ” regalo di Natale InsideOver.

Libia: Conte e Di Maio in volo a Bengasi per la liberazione dei pescatori di Mazara

I pescatori erano stati bloccati dalla bloccati a Bengasi il primo settembre per ordine dell’uomo forte della Cirenaica, il generale Haftar. Tra i 18 pescatori, otto sono italiani, sei tunisini, due ...

