"Sono positivo al Covid": l'annuncio di Jacopo Melio, consigliere regionale Pd supervotato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo annuncia con un post su Facebook: "E se mi Sono ammalato io che non esco da un anno e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo annuncia con un post su Facebook: "E se miammalato io che non esco da un anno e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque"

Adnkronos : #Covid, positivo Iacopo Melio: 'Non esco di casa da un anno e mi sono ammalato' - rosestojacob_ : RT @iacopo_melio: Sono positivo al Covid. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Vi racconto t… - NadineInnocenzi : RT @iacopo_melio: Sono positivo al Covid. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Vi racconto t… - ruiciccio : RT @iacopo_melio: Sono positivo al Covid. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Vi racconto t… - GiovaBasile : RT @iacopo_melio: Sono positivo al Covid. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Vi racconto t… -