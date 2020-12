Sondaggi elettorali Tecnè: per 56,7% italiani serve un nuovo governo (Di giovedì 17 dicembre 2020) I partiti che sostengono il governo giallo rosso sono in difficoltà. Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica andati in onda il 14 dicembre, registrano un calo per la coalizione giallo rossa. Il Pd perde tre decimi e scende al 20,4%, il Movimento 5 Stelle flette dello 0,2% al 14,3% mentre Italia Viva fa un passo indietro al 3,1%. L’unico partito a guadagnare consensi – ma sono minimi – è La Sinistra data al 3,4%. Al contrario, il centrodestra tutto incrementa il proprio bottino di voti a cominciare dalla Lega che passa dal 23,4% al 23,8%. Bene anche Fratelli d’Italia sondata al 17,2% (+0,1%) e Forza Italia che cresce di 3 decimi all’8,1%. Tra gli altri partiti, Tecnè dà Azione in calo dello 0,1% al 3,2% mentre +Europa (1,9%) e Verdi (1,5%) seguono a distanza. Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 dicembre 2020) I partiti che sostengono ilgiallo rosso sono in difficoltà. Gli ultimiper Quarta Repubblica andati in onda il 14 dicembre, registrano un calo per la coalizione giallo rossa. Il Pd perde tre decimi e scende al 20,4%, il Movimento 5 Stelle flette dello 0,2% al 14,3% mentre Italia Viva fa un passo indietro al 3,1%. L’unico partito a guadagnare consensi – ma sono minimi – è La Sinistra data al 3,4%. Al contrario, il centrodestra tutto incrementa il proprio bottino di voti a cominciare dalla Lega che passa dal 23,4% al 23,8%. Bene anche Fratelli d’Italia sondata al 17,2% (+0,1%) e Forza Italia che cresce di 3 decimi all’8,1%. Tra gli altri partiti,dà Azione in calo dello 0,1% al 3,2% mentre +Europa (1,9%) e Verdi (1,5%) seguono a distanza. Segui Termometro ...

