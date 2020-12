Smalling | “Lottiamo per vincere qualcosa ma l’importante è finire tra i primi quattro”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Intervistato da Sky, il difensore della Roma, Chris, ha parlato dopo la vittoria sul Torino per 3-1. Queste le sue parole: “Mi sento bene, ho avuto un po’ di crampi nel finale, ma sono contento di aver giocato per novanta minuti. Una sconfitta nelle ultime 20 partite? Serve questa costanza per essere al vertice della classifica. Abbiamo lottato per otteneredi più positivo. Quest’anno ci crediamo molto di più, abbiamo anche avuto qualche tempo per conoscerci, il gruppo si sta compattando, sono contento, possiamo toglierci molte soddisfazioni”. Sull’obiettivo della Roma: “per la vetta: questa società non vince da molto tempo, ma dobbiamo avere quell’obiettivo. Vogliamo rientrare tra i, questo è certo”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.