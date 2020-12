Slittino: la Coppa del Mondo si sposta in quel di Winterberg. Appuntamento importante per Fischnaller (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarta tappa per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2020-2021, la terza consecutiva in terra tedesca (ne seguirà un’altra in quel di Koenigssee): ci si sposta da Oberhof a Winterberg, dove tra sabato e domenica oltre alle gare classiche andranno in scena anche le sprint. Tantissimi punti in palio e Appuntamento importantissimo in chiave sfera di cristallo. Vorrà farsi trovare pronto Dominik Fischnaller che ha iniziato al meglio la stagione, nonostante alcuni intoppi a livello fisico. L’altoatesino è terzo in graduatoria di singolo maschile, l’obiettivo successo però sembra improbabile visto che al momento c’è un unico mattatore: il teutonico Felix Loch, pronto a fare ancora incetta di vittorie. Ci si aspetta tanto dalla squadra azzurra ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarta tappa per ladeldisu pista artificiale 2020-2021, la terza consecutiva in terra tedesca (ne seguirà un’altra indi Koenigssee): ci sida Oberhof a, dove tra sabato e domenica oltre alle gare classiche andranno in scena anche le sprint. Tantissimi punti in palio eimportantissimo in chiave sfera di cristallo. Vorrà farsi trovare pronto Dominikche ha iniziato al meglio la stagione, nonostante alcuni intoppi a livello fisico. L’altoatesino è terzo in graduatoria di singolo maschile, l’obiettivo successo però sembra improbabile visto che al momento c’è un unico mattatore: il teutonico Felix Loch, pronto a fare ancora incetta di vittorie. Ci si aspetta tanto dalla squadra azzurra ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Coppa Slittino naturale, Coppa del Mondo Winterleiten 2020: i convocati azzurri Sportface.it Slittino: la Coppa del Mondo si sposta in quel di Winterberg. Appuntamento importante per Fischnaller

Slittino, Dominik Fishnaller: “Appendicite? Sto sempre meglio. Pista di Pechino 2022 è lunghissima”

Ospite in trasmissione, la punta di diamante dello slittino italiano, Dominik Fishnaller. Il ventisettenne altoatesino ora pronto ad affrontare la prossima tappa di Coppa del Mondo, ha sofferto di ...

