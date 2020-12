Slittino, Coppa del Mondo Winterleiten 2020: i convocati azzurri (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tutto pronto a Winterleiten per il primo appuntamento con la Coppa del Mondo di Slittino naturale. La pista austriaca sostituisce Kuehtai e da venerdì 18 a domenica 20 dicembre si disputeranno le gare di singolo maschile, singolo femminile, doppio e staffetta squadre sprint. Ecco di seguito i convocati azzurri decisi dal direttore tecnico Armin Zoeggeler: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Alex Gruber, Mathias Troger, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Florian Clara, Lea Stangl, Danela Mittermair, Evelin Lanthaler, Nadine Staffler e Greta Pinggera. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tutto pronto aper il primo appuntamento con ladeldinaturale. La pista austriaca sostituisce Kuehtai e da venerdì 18 a domenica 20 dicembre si disputeranno le gare di singolo maschile, singolo femminile, doppio e staffetta squadre sprint. Ecco di seguito idecisi dal direttore tecnico Armin Zoeggeler: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Alex Gruber, Mathias Troger, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Florian Clara, Lea Stangl, Danela Mittermair, Evelin Lanthaler, Nadine Staffler e Greta Pinggera. SportFace.

Slittino naturale, al via la tappa di Coppa del Mondo di Winterleiten 2020: i convocati azzurri scelti dal direttore tecnico Armin Zoeggeler