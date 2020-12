Sky – Inter, domani le valutazioni su Vidal e Brozovic, Pinamonti ancora out con lo Spezia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Conte spera di recuperare qualche uomo in vista di Inter-Spezia Dopo il successo sul Napoli nel turno infrasettimanale, Inter subito al lavoro per preparare la partita contro lo Spezia di domenica. Antonio Conte deve vedersela con condizioni non proprio ottimali di alcuni suoi giocatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani saranno fatte ulteriori valutazioni su Vidal e su Brozovic uscito malconcio dalla sfida con i partenopei. In vista della partita contro i liguri sarà ancora assente Pinamonti che dovrebbe rientrare per l’ultima a Verona, mentre Sanchez si rivedrà nel 2021. Schermata-2020-10-30-alle-08.47.07-638×4251 L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Conte spera di recuperare qualche uomo in vista diDopo il successo sul Napoli nel turno infrasettimanale,subito al lavoro per preparare la partita contro lodi domenica. Antonio Conte deve vedersela con condizioni non proprio ottimali di alcuni suoi giocatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport,saranno fatte ulteriorisue suuscito malconcio dalla sfida con i partenopei. In vista della partita contro i liguri saràassenteche dovrebbe rientrare per l’ultima a Verona, mentre Sanchez si rivedrà nel 2021. Schermata-2020-10-30-alle-08.47.07-638×4251 L'articolo proviene damagazine.

