Sicilia, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna di Raffaele Lombardo per reato elettorale (Di giovedì 17 dicembre 2020) annullare la sentenza senza rinvio. È questa la decisione che ha preso la Cassazione sui Lombardo: il padre Raffaele, governatore della Sicilia tra il 2008 e il 2012, e il figlio Toti, deputato regionale tra il 2012 e il 2017. I Lombardo erano accusati di reato elettorale, per il quale erano stati condannati a un anno di reclusione ciascuno il 10 luglio del 2019, dalla Corte d’appello di Catania. Oggi la Cassazione ha deciso di annullare quella sentenza perchè il fatto non sussiste. Con al stessa formula i Lombardo erano stati assolti in primo grado dal Tribunale monocratico, presieduto da Laura Benanti. Secondo l’accusa, i Lombardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020)re la sentenza. È questa la decisione che ha preso lasui: il padre, governatore dellatra il 2008 e il 2012, e il figlio Toti, deputato regionale tra il 2012 e il 2017. Ierano accusati di, per il quale erano statiti a un anno di reclusione ciascuno il 10 luglio del 2019, dalla Corte d’appello di Catania. Oggi laha deciso dire quella sentenza perchè il fatto non sussiste. Con al stessa formula ierano stati assolti in primo grado dal Tribunale monocratico, presieduto da Laura Benanti. Secondo l’accusa, i...

Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Sicilia, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna di Raffaele Lombardo per reato elettorale - fattoquotidiano : Sicilia, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna di Raffaele Lombardo per reato elettorale - erregi69 : Sicilia, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna di Raffaele Lombardo per reato elettorale - AnsaSicilia : Cassazione annulla condanna Lombardo per reato elettorale. Assolto anche figlio ex governatore Sicilia,'fatto non s… - Tp24it : Trattativa Stato - mafia, la Cassazione conferma l'assoluzione di Mannino -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Cassazione Sicilia, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna di Raffaele Lombardo per reato elettorale Il Fatto Quotidiano Lombardo e Toti, Cassazione annulla senza rinvio la condanna

CATANIA – Annullamento senza rinvio. Così la quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione mette la parola fine al processo che vedeva accusati per voto di scambio Raffaele Lombardo ...

Posti di lavoro in cambio di voti, Cassazione annulla condanna per ex governatore Raffaele Lombardo, assolto anche il figlio

Secondo l'accusa, i Lombardo avrebbero promesso due posti di lavoro in cambio di voti in favore di Toti eletto con 9.633 preferenze nella lista del Mpa alle Regionale dell'ottobre del 2012. A dare il ...

CATANIA – Annullamento senza rinvio. Così la quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione mette la parola fine al processo che vedeva accusati per voto di scambio Raffaele Lombardo ...Secondo l'accusa, i Lombardo avrebbero promesso due posti di lavoro in cambio di voti in favore di Toti eletto con 9.633 preferenze nella lista del Mpa alle Regionale dell'ottobre del 2012. A dare il ...