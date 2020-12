Si moltiplicano i siti di e-commerce sostenibile L’ultimo nato è Pensoinverde

Leggi su wired

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Cosmesi naturale (foto: ufficio stampa)Comprare green, con un clic. Chi è alla ricerca di regali di Natale sostenibili, o vuole fare acquisti rispettosi dell’ambiente, ha a disposizione un nuovo strumento online. Si chiamaed è un market place digitale italiano appena lanciato dedicato alla vendita di prodotti e servizi sostenibili. Dallo shampoo solido (che taglia l’uso della plastica) ai cosmetici a base di ingredienti naturali, dalle pappe bio per i bambini alla power bank per ricaricare lo smartphone fatta per il 35 per cento di materiali biodegradabili, la scelta dei prodotti (per il momento abbastanza limitata, ma immaginiamo che aumenterà) va dal cibo al beauty alla tecnologia. Tutti i fornitori selezionati, spiega la presentazione del progetto, hanno certificazioni internazionali che dimostrano il loro impegno a rispettare, su tutta la filiera, ...