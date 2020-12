Shaila Gatta conquista tutti sul bancone di Striscia | Bellissima e sensuale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo che nei giorni scorsila Notizia ha ritrovato i suoi due conduttori storici Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, tra le veline spicca la ballerinache vanta un passato importante nel talent Amici di Maria De Filippi. Un percorso importanteè nata nel 1996 ad Aversa in provincia di Caserta. L'articolosuldiproviene da www.meteoweek.com.

Luca_zone : @_yvanx Shaila Gatta era amata anche dalla Celentano, insieme a Mikaela Silva se la magna a sta Rosa. Comunque, m… - AlicePiacenza : @nevrsland @_beaphoenix_ Shaila Gatta, passo e chiudo -

Shaila Gatta continua ad emozionare e a far parlare di sé per la sua bravura e sensualità sul bancone di Striscia la Notizia.Shaila Gatta da urlo sul bancone di Striscia: fisico pazzesco per la velina mora. La foto fa il pieno di mi piace.