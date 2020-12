Sgarbi: "Sala? Debole come Raggi e facile da battere" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - "La ricandidatura di Sala? E' positiva, perché è un candidato Debole, di cui si conoscono i limiti quindi sarà facile da battere. Sala è perfetto, come la Raggi, sono entrambi candidati che hanno fallito e quindi sarà più facile non votarli". Parola di Vittorio Sgarbi, che con l'Adnkronos commenta così la ricandidatura del sindaco di Milano. Una ricandidatura che negli ultimi giorni ha aperto un dibattito nel capoluogo lombardo tra sostenitori e detrattori tra cui il direttore editoriale di 'Libero', Vittorio Feltri, "La cultura a Milano ha avuto un grande rilancio all'epoca mia che poi è arrivata in mani buone con l'assessore Del Corno (l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, ndr) - spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - "La ricandidatura di? E' positiva, perché è un candidato, di cui si conoscono i limiti quindi saràdaè perfetto,la, sono entrambi candidati che hanno fallito e quindi sarà piùnon votarli". Parola di Vittorio, che con l'Adnkronos commenta così la ricandidatura del sindaco di Milano. Una ricandidatura che negli ultimi giorni ha aperto un dibattito nel capoluogo lombardo tra sostenitori e detrattori tra cui il direttore editoriale di 'Libero', Vittorio Feltri, "La cultura a Milano ha avuto un grande rilancio all'epoca mia che poi è arrivata in mani buone con l'assessore Del Corno (l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, ndr) - spiega ...

