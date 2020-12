Serie A, Sconcerti: “Espulsione di Insigne giusta” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ai microfoni di TMW è intervenuto Mario Sconcerti che, a proposito dell’Espulsione di Lorenzo Insigne ha dichiarato: “Se la parolaccia è ammessa perché il momento è tirato, diventa un inferno e tutti sono giustificati. In quel caso c’è un solo modo, che l’arbitro fa finta di non sentire, ma non può farlo in mezzo a sette giocatori. Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti. Le regole sono queste. Comunque ho visto un grande Napoli, soprattutto dopo l’Espulsione. Però sta perdendo troppo e contro le avversarie dirette. Mi chiedo perché è andato a basso ritmo. L’Inter è andata in difficoltà perché aveva di fronte un avversario superiore. Il Napoli non ha tramutato questa superiorità in tiri in porta. La superiorità del Napoli poteva essere diversa e il resto della partita l’ha dimostrato”. In Juventus-Atalanta le ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ai microfoni di TMW è intervenuto Marioche, a proposito dell’di Lorenzoha dichiarato: “Se la parolaccia è ammessa perché il momento è tirato, diventa un inferno e tutti sono giustificati. In quel caso c’è un solo modo, che l’arbitro fa finta di non sentire, ma non può farlo in mezzo a sette giocatori. Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti. Le regole sono queste. Comunque ho visto un grande Napoli, soprattutto dopo l’. Però sta perdendo troppo e contro le avversarie dirette. Mi chiedo perché è andato a basso ritmo. L’Inter è andata in difficoltà perché aveva di fronte un avversario superiore. Il Napoli non ha tramutato questa superiorità in tiri in porta. La superiorità del Napoli poteva essere diversa e il resto della partita l’ha dimostrato”. In Juventus-Atalanta le ...

