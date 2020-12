Serie A, Roma-Torino 3-1: giallorossi da applausi ed è terzo posto, granata a picco (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Roma continua la sua marcia positiva superando per 3-1 in casa il Torino.terzo risultato utile consecutivo per i giallorossi che dopo aver asfaltato il Bologna archiviano facilmente anche la pratica granata piazzandosi di conseguenza al quarto posto in classifica a -4 dal Milan capolista. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno aperto le marcature al 27' grazie alle rete messe a segno da Henrik Mkhitaryan che ha infilato Milinkovic-Savic con una conclusione ravvicinata che ha prima baciato il palo. Il raddoppio porta la firma di Jordan Veretout che al 43' ha trasformato un calcio di rigore, al 68' tris per i padrini di casa con Lorenzo Pellegrini che chiude un'azione da applausi. A rendere meno amara la sconfitta il solito gol di Andrea Belotti che al 73' calcia di prima ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lacontinua la sua marcia positiva superando per 3-1 in casa ilrisultato utile consecutivo per iche dopo aver asfaltato il Bologna archiviano facilmente anche la praticapiazzandosi di conseguenza al quartoin classifica a -4 dal Milan capolista. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno aperto le marcature al 27' grazie alle rete messe a segno da Henrik Mkhitaryan che ha infilato Milinkovic-Savic con una conclusione ravvicinata che ha prima baciato il palo. Il raddoppio porta la firma di Jordan Veretout che al 43' ha trasformato un calcio di rigore, al 68' tris per i padrini di casa con Lorenzo Pellegrini che chiude un'azione da. A rendere meno amara la sconfitta il solito gol di Andrea Belotti che al 73' calcia di prima ...

CarloCalenda : Per la serie “Virginia inaugura cose”. Il tubo di una fontana e cinque, dicasi cinque, cestini modello “Giuditta”.… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - 433 : ???? Napoli, Roma and Atalanta all get important wins in Serie A ?? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Roma-Torino 3-1: Fonseca aggancia la Juve al terzo posto #SerieA - andre85milan : @FTuttobene @SkySport Anche i tifosi di serie A che vedono i favori alla Roma -