Serie A, Roma-Torino 3-1: Fonseca aggancia la Juve al terzo posto (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Roma batte 3-1 il Torino nel posticipo della 12esima giornata di Serie A e aggancia la Juventus al terzo posto. I giallorossi si ritrovano in superiorità numerica dopo appena 14' per il doppio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Labatte 3-1 ilnel posticipo della 12esima giornata diA elantus al. I giallorossi si ritrovano in superiorità numerica dopo appena 14' per il doppio ...

CarloCalenda : Per la serie “Virginia inaugura cose”. Il tubo di una fontana e cinque, dicasi cinque, cestini modello “Giuditta”.… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - 433 : ???? Napoli, Roma and Atalanta all get important wins in Serie A ?? - sportli26181512 : Fonseca: “È importantissimo il sostegno dei Friedkin. Scudetto? Pensiamo all’Atalanta”: Le parole del tecnico giall… - repubblica : Roma-Torino 3-1: Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini lanciano i giallorossi al terzo posto -