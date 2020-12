Sebastian Fortini morto a 17 anni: promessa del motocross, si è schiantato in allenamento davanti al papà (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un giovane campione del motocross , Sebastian Fortini , 17 anni , ha perso la vita oggi pomeriggio mentre si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda, nel territorio comunale di Traona ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un giovane campione del, 17, ha perso la vita oggi pomeriggio mentre si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda, nel territorio comunale di Traona ...

