'Se qualcuno muore pazienza'. Dopo le scuse Guzzini si dimette da Confindustria (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per quella frase choc si era scusato poi, ieri sera, Domenico Guzzini ha lasciato la carica di presidente di Confindustria di Macerata. "La gente è stanca e se qualcuno muore, pazienza", aveva detto ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per quella frase choc si era scusato poi, ieri sera, Domenicoha lasciato la carica di presidente didi Macerata. "La gente è stanca e se", aveva detto ...

Agenzia_Ansa : Dopo la frase choc ('Se qualcuno muore, pazienza') #Guzzini si dimette da #Confindustria Macerata #ANSA - Open_gol : «Se qualcuno muore, pazienza». Le scuse non l'hanno salvato: si dimette il presidente di Confindustria Macerata Guz… - MILinMOV : RT @ilmanifesto: «Riapriamo, pazienza se muore qualcuno». Bufera su Confindustria | il manifesto - inapproprihate : RT @monvetmoix: è omofobia invece. non muore nessuno se ammette che in italia l’omofobia esiste, ricordo che questo ha pagato qualcuno per… - crissieuk : RT @Agenzia_Ansa: Dopo la frase choc ('Se qualcuno muore, pazienza') #Guzzini si dimette da #Confindustria Macerata #ANSA -