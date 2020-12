Se avesse detto «‘a bucchina ‘e mammeta» Insigne non sarebbe stato espulso

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Ma vai a cagare!”. Non “cacare”… con la “g” proprio. E quella “g” ha fatto il guaio. Ha esagerato,. Ha voluto alzare l’asticella della protesta, sentirsi per una volta internazionale, lì alla Scala del calcio mentre il suo Napoli si giocava un pezzo di scucon l’Inter. L’eco di quel “va a cagare” è rimbalzata sugli anelli vuoti di San Siro prima che l’intercettasse Massa. Cagare, con la g. Una grassa rimostranza da tutti intellegibile, solo proctologicamente corretta.per offesa a pubblico ufficiale, in italiano. La sua prima volta, un inedito. Ha voluto fare il milanese istruito, a Milano. Ora tutti si concentrano sul “va a cagare”, versato in prosa da Gattuso nelle interviste post-partita, ufficializzato nel vano tentativo di disinnescarlo. Mac’aveva provato per tutta la serata, ...