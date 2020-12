Scuole, Azzolina: “Un dovere riaprire le superiori. Ho scritto una lettera a Babbo Natale…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili: abbiamo un dovere come paese, riaprire le Scuole superiori. Più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più quell’obiettivo sarà realizzabile. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina partecipando al Natale digitale del Ministero. “Quest’anno ho scritto una lunga lettera a Babbo Natale il mio sogno è che la pandemia finisca e io possa tornare a stare con i miei studenti e a visitare le Scuole”, ha confessato la ministra rispondendo, a distanza, ad una bambina. “Oggi alla parola digitale è un po’ la parola dell’anno, tutti sanno cosa è la Didattica digitale integrata, ha innovato il modo di fare didattica, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili: abbiamo uncome paese,le. Più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più quell’obiettivo sarà realizzabile. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Luciapartecipando al Natale digitale del Ministero. “Quest’anno houna lungaNatale il mio sogno è che la pandemia finisca e io possa tornare a stare con i miei studenti e a visitare le”, ha confessato la ministra rispondendo, a distanza, ad una bambina. “Oggi alla parola digitale è un po’ la parola dell’anno, tutti sanno cosa è la Didattica digitale integrata, ha innovato il modo di fare didattica, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Avvisiamo Conte e Azzolina. Non si sognino di riaprire le scuole per 8 milioni di studenti ed un milione… - wireditalia : La ministra Lucia Azzolina ha contestato la nostra inchiesta sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole durante la punt… - ferrazza : La ministra Azzolina ha gentilmente definito l’inchiesta di @wireditalia una “cantonata”. Ecco la nostra risposta… - RaiNews : #Coronavirus, Azzolina: 'Riaprire le #scuole superiori è un dovere' - ellellevercillo : RT @orizzontescuola: Ediliza scolastica, Azzolina: 1,5 miliardi in legge di Bilancio per la messa in sicurezza delle scuole -