Scuola, l'assessore: 'Pronti alla ripresa in presenza dopo l'Epifania. Potenziamo i trasporti' (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Ci sono tutte le condizioni perché prima di Natale possano essere presentanti al ministero tutti i piani provinciali, definiti nel dettaglio, per permettere la ripresa delle lezioni in presenza già ... Leggi su ravennatoday (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Ci sono tutte le condizioni perché prima di Natale possano essere presentanti al ministero tutti i piani provinciali, definiti nel dettaglio, per permettere ladelle lezioni ingià ...

Scuole, l'assessore regionale: "Devono riaprire il 7 gennaio" ParmaToday Colfosco, inaugurata oggi la prima sezione Montessori alla scuola primaria "Marco Polo"

Una nuova “Classe Montessori” nella scuola primaria “Marco Polo” di Colfosco, in via Francesco Baracca, per un’offerta formativa al passo con i tempi anche nel Comune di Susegana. Il progetto, partito ...

Trasporto scolastico: entro il 23 dicembre i piani operativi

Benevento – Si sta lavorando per la riapertura delle Scuole dopo l’Epifania. Entro il 23 dicembre prossimo le aziende del trasporto scolastico dei servizi extraurbani dovranno inviare un piano dettagl ...

