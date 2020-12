Scuola | Azzolina | dalla legge di Bilancio 1 | 5 miliardi per edilizia scolastica

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili: abbiamo un dovere come paese, riaprire le scuole superiori“. È il messaggio lanciatoministra dell’Istruzione, Lucia, durante la sua partecipazione al “Natale digitale” organizzato dal Ministero. “Più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più quell’obiettivo sarà realizzabile. Invito tutti ad abbracciare il mondo dellae a proteggere la nostraessendo responsabili”, ha aggiunto. “Oggi la parola digitale è un po’ la parola dell’anno. Tutti sanno cosa è la Didattica digitale integrata, ha innovato il modo di fare didattica. Abbiamo investito 400 milioni solo per incentivarla. È una didattica in cui la parte da leone l’hanno fatta gli insegnanti e ha riscosso grande interesse. Sono molto orgogliosa ...