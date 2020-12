Scott Adkins pentito del suo ruolo in Doctor Strange | Ora non sarò in altri film Marvel

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Non si tratta di problemi legati alla parte in sé, quanto al fatto che ora non potrà più tornare nelCinematic Universe inruoli.

Ultime Notizie dalla rete : Scott Adkins

Everyeye Cinema

Nel corso di una nuova intervista concessa al sito The Illuminerdi, Scott Adkins ha ammesso di essersi pentito di aver interpretato il ruolo del villain Lucian in Doctor Strange, il primo film del ...L’attore Scott Adkins si è pentito di aver interpretato il ruolo di un cattivo in Doctor Strange del 2016, a causa di ciò che quella parte significherà per il suo futuro nel MCU. Diretto da Scott ...