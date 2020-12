Sconcerti: per il Napoli sono già 4 le gare perse su 12, un’infinità per chi vuole vincere (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mario Sconcerti commenta la sconfitta del Napoli, ieri, a San Siro, contro l’Inter. La squadra di Gattuso meritava di più sul campo, scrive, al netto dell’errore di Insigne e del rigore concesso dall’arbitro Massa. Ma chi vuole vincere non può permettersi di lasciare per strada punti. E il Napoli, considerando anche la sconfitta a tavolino contro la Juventus, ha già perso 4 partite su12. “Il Napoli meritava molto di più, ma tra la non partita con la Juve e questo passaggio a vuoto sono già 4 le gare perse su 12. un’infinità per chi vuole vincere”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mariocommenta la sconfitta del, ieri, a San Siro, contro l’Inter. La squadra di Gattuso meritava di più sul campo, scrive, al netto dell’errore di Insigne e del rigore concesso dall’arbitro Massa. Ma chinon può permettersi di lasciare per strada punti. E il, considerando anche la sconfitta a tavolino contro la Juventus, ha già perso 4 partite su12. “Ilmeritava molto di più, ma tra la non partita con la Juve e questo passaggio a vuotogià 4 lesu 12.per chi”. L'articolo ilsta.

