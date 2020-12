Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Dresda. Federico Pellegrini guida la spedizione tricolore (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo fa tappa nel weekend a Dresda per l’ultimo appuntamento prima del Tour de Ski 2021. La località tedesca si appresta ad ospitare una sprint ed una team sprint (gara a coppie) in tecnica libera tra sabato 19 e domenica 20 dicembre, anche se saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia. Il direttore tecnico azzurro Marco Selle ha invece convocato nove atleti italiani per la due-giorni teutonica. Per quanto riguarda il settore maschile, il Bel Paese sarà rappresentato da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Maicol Rastelli e Stefan Zelger. In campo femminile saranno in gara Greta Laurent, Lucia Scardoni e Alice Canclini. Previste nel fine settimana anche due prove distance di Opa Cup a Rale di Formazza, dove saranno presenti Caterina Ganz, Anna ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci difa tappa nel weekend aper l’ultimo appuntamento prima del Tour de Ski 2021. La località tedesca si appresta ad ospitare una sprint ed una team sprint (gara a coppie) in tecnica libera tra sabato 19 e domenica 20 dicembre, anche se saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia. Il direttore tecnico azzurro Marco Selle ha invece convocato nove atleti italiani per la due-giorni teutonica. Per quanto riguarda il settore maschile, il Bel Paese sarà rappresentato daPellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Maicol Rastelli e Stefan Zelger. In campo femminile saranno in gara Greta Laurent, Lucia Scardoni e Alice Canclini. Previste nel fine settimana anche due prove distance di Opa Cup a Rale di Formazza, dove saranno presenti Caterina Ganz, Anna ...

