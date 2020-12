Sci di fondo, Coppa del Mondo Dresda 2020: i convocati azzurri per la sprint (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si avvicina l’appuntamento di Coppa del Mondo di sci di fondo a Dresda, in Germania, per il quale il direttore tecnico azzurro Marco Selle ha convocato nove atleti italiani. Sabato 19 dicembre in programma la sprint in tecnica libera e domenica 20 dicembre sarà la volta della team sprint. Al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Maicol Rastelli, Stefan Zelger; Greta Laurent, Lucia Scardoni, Alice Canclini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si avvicina l’appuntamento dideldi sci di, in Germania, per il quale il direttore tecnico azzurro Marco Selle ha convocato nove atleti italiani. Sabato 19 dicembre in programma lain tecnica libera e domenica 20 dicembre sarà la volta della team. Al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Maicol Rastelli, Stefan Zelger; Greta Laurent, Lucia Scardoni, Alice Canclini. SportFace.

