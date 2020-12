Sci alpino, i convocati dell’Italia per il gigante dell’Alta Badia. Esordio per Franzoni e Della Vite, 9 azzurri al via (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre andrà in scena il gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica Gran Risa si preannuncia grande spettacolo, anche se l’Italia farà fatica a essere protagonista in una specialità che ultimamente sta riservando ben poche gioie. Nove azzurri avranno la possibilità di gareggiare: si punterà soprattutto su Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, attenzione però anche a Roberto Nani e Riccardo Tonetti. Vedremo all’opera anche Alex Hofer, Stefano Baruffaldi, Hannes Zingerle e i due debuttanti nel massimo circuito: Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite. Giovanni Franzoni è un 19enne originario di Manerba del Garda, è inserito nel tam di Coppa Europa e si parla ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre andrà in scena ilmaschile, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Sulla mitica Gran Risa si preannuncia grande spettacolo, anche se l’Italia farà fatica a essere protagonista in una specialità che ultimamente sta riservando ben poche gioie. Noveavranno la possibilità di gareggiare: si punterà soprattutto su Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, attenzione però anche a Roberto Nani e Riccardo Tonetti. Vedremo all’opera anche Alex Hofer, Stefano Baruffaldi, Hannes Zingerle e i due debuttanti nel massimo circuito: Giovannie Filippo. Giovanniè un 19enne originario di Manerba del Garda, è inserito nel tam di Coppa Europa e si parla ...

